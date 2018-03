Suite con "Vista", Hotel 5 stelle in piazza Cavour a Como

Como sempre più meta di nuovi grandi alberghi. Se l'Hilton ha inagurato da pochi mesi, mentre all'ex San Gottardo è stata avviata la rinascita già da tempo, l'arrivo di un nuovo hotel in piazza Cavour, il primo 5 stelle della città, ha ottenuto oggi il primo via libera da Palazzo Cernezzi. Il progetto, discusso e approvato a maggioranza dalla Commissione Urbanistica del Comune di Como, prevede un albergo di lusso all'interno di Palazzo Venezia, lo storico edificio rosa all'angolo tra il salotto buono di Como e Lungo Lario Trieste, esattamente dove ora è ospitata a piano terra la Pasticceria Monti.

Un nuovo tassello di prestigio che rilancerà ancora di più l'economia turistica della città, il cui boom degli ultimi anni è davvero impressionante. L'Hotel Vista, questo il nome del nuovo 5 stelle che si affaccerà sul Lago di Como, metterà a disposizione dei turisti più facoltosi 18 lussuose suite e vari servizi di altissimo livello. Il secondo passaggio politico prevede il sì definitivo da parte del consiglio comunale nelle prossime sedute. Se tutto procederà secondo i piani, il debutto arriverà probabilmente già in estate.