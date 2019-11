Grande successo per la 12a edizione di “G! come giocare”

Più di 100 brand espositori e una miriade di giochi e prodotti in anteprima, oltre 150 momenti formativi e di intrattenimento tra laboratori creativi, meet&greet con ospiti speciali e le parate dei personaggi più amati accompagnati dalla Bandakadabra. E ancora 30 live show sul palco centrale con esibizioni che hanno fatto la felicità dei più piccoli, soprattutto con le attesissime Miracle Tunes e le acclamatissime Winx.

Questi i numeri della 12a edizione di G! come giocare, l’evento promosso da Assogiocattoli e organizzato da Fandango Club, che si conferma per l’ennesima volta un vero successo in termini di affluenza, partecipazione e gradimento del pubblico.

Tre giorni di puro divertimento fra giochi, giocattoli e spettacoli, durante i quali Fieramilanocity si è trasformata in un vero e proprio paese dei balocchi in cui i bambini, con genitori e nonni, hanno giocato in compagnia dei loro personaggi preferiti del piccolo e del grande schermo. Naturalmente, in un contesto così giocoso e natalizio, non poteva mancare il vero Ufficio Postale di Babbo Natale, la magica casetta in legno in cui i simpatici elfi hanno aiutato i bimbi a scrivere le loro letterine che già nei prossimi giorni verranno spedite direttamente a Rovaniemi, in Lapponia, la residenza ufficiale di Santa Claus!

A confermare inoltre la tendenza che vede il gioco in scatola/educativo al terzo posto dei prodotti più venduti (dati NPD) hanno avuto ottimi riscontri le iniziative presentate da Assogiocattoli “Passaporto del gioco” e “Gioco anch’io” con oltre 6000 giochi in scatola utilizzati durante la tre giorni.

L’appuntamento per tutti è ora per la 13a edizione di G! come giocare, da segnare in agenda per novembre 2020. Il countdown è già partito!

Gallery