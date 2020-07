Stipendi in Ticino: un commesso guadagna in media 5mila franchi, un'ostetrica 8mila

Quanti di noi hanno invidiato i colleghi che lavorano in Svizzera o ancora più i colleghi di nazionalità svizzera? Cioè, c’è una bella differenza fra gli stipendi italiani e quelli nella Confederazione Elvetica (e a volte un certo margine anche fra compensi dei residenti e dei frontalieri). Lavorare in Svizzera è da sempre considerato molto redditizio ma a fare un po' di chiarezza, dando cifre precise, è uno studio di quiFinanza. Un operaio in una ditta di traslochi, un agente di sicurezza o un impiegato commerciale luganese guadagnano a secondo dell’anzianità di servizio una cifra intorno ai 5mila franchi. Ma quello che forse stupisce di più è la retribuzione minima: sono veramente pochissime infatti in Svizzera le categorie che non raggiungono i 4mila franchi al mese, cioè circa 3.600 euro. Parliamo di quelle mansioni che in Italia a fatica arrivano magari a 1.200, insomma, un terzo dello stipendio svizzero. Cifre leggermente più basse si rilevano solo su professioni che non necessitano qualifiche: dipendenti senza diploma federale e al primo impiego guadagnano comunque almeno 3mila franchi. Professioni invece di medio/alta formazione - come fisioterapisti, ostetriche e webmaster - guadagnano tra i 6mila e gli 8mila franchi al mese. E via, per volare con la fantasia chiudiamo l’elenco dicendomi che per le figure più specializzate - ingegneri, architetti, ma anche tecnici informatici, alti gradi della polizia o controllori di volo – si arriva a cifre al di sopra dei 10mila franchi. E pensare che i compensi ticinesi sono i più bassi di tutta la Svizzera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma, nonostante tutto questo, chiosa il quotidiano economico, c'è poco da invidiare: se infatti lo stipendio ci sembra molto alto, ancora di più lo sono le spese in Ticino rispetto che in Lombardia. Un esempio sono gli affitti che a parità di sistemazione, di metratura e finiture costano in provincia di Lugano almeno il 60% in più di un'analoga situazione in Italia. Idem dicasi per i prezzi alimentari e per l’abbigliamento. E poi, tante sono nella Confederazione le spese extra, da noi non indispensabili, come quelle assicurative: su tutte l’assicurazione sanitaria che, non solo è necessaria ma ha mediamente costi molto elevati rispetto ai nostri standard.