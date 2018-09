Sospesa dal Comune di Como l'attività del cinema Astra

L'unico cinema presente in città, senza dover salire fino a Camerlata, resta chiuso. Dopo l'episodio dello scorso 1 settembre, quando il maltempo aveva causato la caduta di un albero sulla facciata del cinema Astra di Como, sulla pagina Facebook della storica sala compare un annuncio che non lascia presagire una rapida riapertura: "Si comunica che il Cinema Astra è al momento chiuso in quanto dai Vigili del Fuoco è arrivata richiesta di ulteriori interventi di adeguamento in base alle norme vigenti. Ad oggi non è ancora possibile definire una tempistica. Vi terremo puntualmente informati su ogni prossimo sviluppo". Grazie per la pazienza e lo spirito collaborativo".

QuiComo ha provato ad approfondire la questione che sembra molto chiara: il cinema Astra non avrebbe mai conseguito il certificato prevenzione incendi, e sarebbero quindi necessari alcuni interventi per adeguarsi alle norme. Conseguentemente il Comune di Como ha emanato un provvedimento di sospensione di attività già ad agosto. Il rilancio del cinema Astra, annunciato lo scorso aprile, rimane quindi in un cassetto in attesa di adempiere a quanto richesto dai Vigili del Fuoco in base alle normative vigenti.