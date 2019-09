Il sindaco di Como incontra il console economico e commerciale cinese

Il Console Economico e Commerciale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Li Shaofeng, accompagnato dall'addetto al consolato, Han Chao, ha incontrato oggi - 11 settembre 2019 - il sindaco di Como Mario Landriscina e l'assessore comunale Carola Gentilini, in quanto delegata alle Relazioni internazionali, oltre che al Turismo e alla Cultura del capoluogo comasco, per condividere i presupposti di un cammino che porti allo sviluppo di relazioni commerciali tra la Cina e Como con il suo territorio.

A questo proposito, il sindaco e l'assessore Gentilini hanno chiesto e ottenuto un appuntamento con il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti, per porre le basi di una successiva fase di relazioni, durante la quale il contesto commerciale e produttivo locale potrà interfacciarsi con la realtà produttiva cinese.

Durante l'incontro sono state approfondite anche tematiche relative allo sviluppo di relazioni turistiche, culturali e tecnologiche di interesse per l'amministrazione, per le quali ha partecipato anche l'assessore Elena Negretti in quanto delegata alla specifica materia.