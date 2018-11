Shopping prenatalizio a Como, battaglia a suon di sconti in attesa del Black Friday

Il punto vendita Unieuro di Como risponde subito alla concorrenza natalizia e decide di puntare molto sul "Black Friday", anticipando e allungando per un periodo di 15 giorni con tantissime offerte giornaliere l’evento più gettonato e richiesto del momento dalla clientela a caccia di buoni prezzi.

Le promozioni portano infatti buone notizie per i consumatori: sconti molto forti fino al 60% sui prodotti dei principali marchi di elettronica. In particolare il punto di vendita di viale Lecco a Como fino a domenica 18 novembre applica lo sconto iva del 18% su tutti i prodotti. Sui grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, incasso e casalinghi lo sconto raddoppia e sale al 36%. Con questa attività lo storico punto di vendita di Como prova a mantenere la leadership di mercato nella città e nel territorio comasco anche in questo momento in cui le offerte si fanno sempre più agguerrite. Una battaglia commerciale certamente a beneficio dei comaschi che possono così approfittare di un momento di grande concorrenza, soprattutto sui beni di genere elettronico.