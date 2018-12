Shopping di Natale a Como, al via eventi in 7 vie del centro e promozioni sui taxi

Prenderanno il via giovedì 6 dicembre 2018 le iniziative legate allo shopping natalizio a Como nell'ambito del bando multimisura del Distretto Urbano del Commercio. Con una novità che riguarda i taxi.

In totale sono 94 i negozi, attività artigianali ed esercizi pubblici finanziati dal bando: 9 i negozi che hanno aderito all’ultima misura del bando, a cui si aggiungono le altre 85 imprese finanziate per i sette progetti di via, aggregando 71 microimprese e 14 negozi per lavori di ammodernamento della struttura e delle attrezzature.

Per ogni via e in ogni negozio aderente alle diverse misure del bando sono state affisse le vetrofanie che consentono di riconoscere l’attività in programma.

Il calendario degli eventi nelle vie dello shopping di Como

Parte venerdì 7 dicembre il primo degli appuntamenti delle vie dello shopping, quello con i ballerini della Scala in piazza Volta.

Ecco il dettaglio.

PIAZZA VOLTA - CHRISTMAS TIME

7 dicembre: Flash mob di sei ballerini della Scala di Milano che danzeranno a ritmo di musica nella scenografia incantata dei tessuti di seta proiettati sui palazzi.

15 dicembre: spettacolo in tre atti di giocolieri e artisti circensi. Dal pomeriggio un babbo natale animerà l'iniziativa di solidarietà “Dona un dono”.

22 dicembre: una marching band si esibirà in un live itinerante dal sapore natalizio con musiche swing. Sabato 8 e domenica 16 dicembre e per tutto il mese

VIA GARIBALDI - IL BOSCO INCANTATO

Ben 30 alberi tra tigli, gelsi, lauri e aceri, illuminati con oltre tre chilometri di filamenti a led per creare un’atmosfera unica e un grande palazzo illuminato a inizio via. Nei negozi e bar aderenti in distribuzione un coupon sconto per gli acquisti valido per tutto il mese di marzo 2019.

Sabato 8 dicembre e domenica 16 lungo la via artisti di strada, trampolieri e laboratori di arte circense dedicati ai più piccoli dalle 16 alle 18.

VIA PORTA - LA GALLERIA

In pieno centro storico, tra il teatro sociale e via Vittorio Emanuele, una via quasi nascosta si trasformerà in una galleria floreale con archi vegetali e illuminati dal sicuro impatto emozionale. Un luogo reinventato per attrarre i clienti e valorizzare la via. ·

Giovedì 13 dicembre dalle 18,30 in occasione dell'inaugurazione sarà anche teatro di una festa offerta dai negozi che la popolano così da offrire ai passanti l'aperitivo di benvenuto, invitandoli a “entrare” nella nuova “galleria Porta”.

VIA BORGO VICO VECCHIA - MERCANTIA

Per tutto il mese una proiezione sui palazzi tratta dal racconto illustrato “I viaggi di Gulliver” dell'artista comasco Libico Maraja. Ogni negozio esporrà in vetrina un'opera del racconto illustrato accompagnata da un estratto del romanzo di Swift, trasformando la strada in un grande “libro parlante”.

Sabato 15 dicembre dalle 15 alle 18,30 in botteghe e negozi sono in programma laboratori, dimostrazioni, degustazioni, per conoscere il mondo che si cela dietro alle professioni antiche.

VIA GIULINI - VACANZE DI NATALE

Nei negozi aderenti e all'officina della musica durante le due giornate sono previsti mercatini artigianali, laboratori artistici, trucco e parrucco, un grande albero di Natale e tante luci.

Sabato 15 dicembre alle 18 un coro gospel all'officina della musica

Domenica alle 17 l'arrivo di Babbo Natale alla Buffetti per la consegna delle letterine e tigelle, panettoni e vin brulé, offerti dai commercianti che aderiscono.

DA PIAZZA DUOMO A PIAZZA VERDI - APERISHOPPING

Nelle vetrine dei negozi aderenti il racconto di un prodotto del territorio che si potrà ritrovare anche all'interno. Nell'igloo di piazza Verdi una volta a settimana un concerto di musica tradizionale dal vivo (chitarra e fisarmonica) con la possibilità di gustare l'aperitivo a chilometro zero preparato anche con i prodotti esposti: il liquore Nero di Como, il gin RIVO, lo zafferano di Faloppio, l'olio extravergine del lago e l'amaro del Ghisallo.

PIAZZA CAVOUR - LAKESCAPE, UNA TERRAZZA SUL LAGO

A partire dal 6 dicembre dalla terrazza panoramica dell'ex biglietteria della navigazione si potrà ammirare un percorso illustrato che si illuminerà all'imbrunire per scoprire a 360° lo splendido paesaggio circostante con la descrizione delle principali attrazioni. Un'opera autografa dell'artista Fabrizio Musa reinterpreta il paesaggio e sarà omaggiata in formato cartolina ed edizione limitata in tutti i negozi e hotel della piazza che aderiscono all'iniziativa.

Il progetto Taxi 4 Shop

Si tratta di un progetto che durerà dal 6 al 24 dicembre del 2018 dalle 10 alle 20,30 dal lunedì alla domenica. L’obiettivo è quello di agevolare i clienti che si sono recati in convalle per lo shopping natalizio facilitandone il rientro in un autosilo di cintura oppure in albergo, se si tratta di turisti: l’iniziativa proposta consente di tornare carichi di borse utilizzando il taxi a tariffa agevolata o addirittura gratuitamente, nel caso dei turisti in albergo.

Le stazioni di partenza dei taxi saranno in piazza Perretta e nell’area antistante la stazione Nord a Lago, in piazza Matteotti.

Il cliente potrà presentarsi ed esibire al taxista il coupon per raggiungere le destinazioni previste: con la tariffa agevolata di 10 euro si può raggiungere un luogo sulle direttrici di Tavernola e Valmulini con capolinea ai rispettivi autosili e a tariffa agevolata di 8 euro le direttrici per Villa Olmo (parcheggio del Pulesin), Castelnuovo, Ippocastano, San Martino. In tutti i casi lungo il cui tragitto vi sono strutture alberghiere.

Il servizio sarà garantito tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, fino ad esaurimento dei coupon. Ogni taxi e attività commerciale aderenti all’iniziativa apporranno una vetrofania che consente al cliente di individuare l’offerta. Vetrofanie e coupon saranno confezionati e stampati dall’amministrazione che delegherà al DUC la parte ideativa.

Le promozioni per i clienti

Le attività selezionate dal bando offriranno ai clienti in via sperimentale la corsa del taxi, sia a tariffa agevolata che gratuitamente.