Libri a prezzi scontati, le promozioni della Fiera del Libro a Como

Come ogni fiera che si rispetti c'è anche la possibilità di comprare spendendo poco. In questo caso parliamo di costi anche di molto al di sotto del prezzo di copertina. Ovviamente non parliamo di libri nuovi, o comunque di ultime edizioni. Ma è pur vero che la cultura non ha tempo e come diceva Italo Calvino nel saggio Perché leggere i classici "un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire". E se si cerca bene, magari, qualche classico alla Fiera del Libro di Como lo si può trovare, e a buon prezzo. Non resta che spulciare tra le bancarelle.

Allo stand della Libreria Andreoli, per esempio, si può fare incetta di piccoli ma interessanti libretti dedicati ai "Maestri del colore". Nell'era di internet c'è chi vorrebbe magari tornare al gusto di sfogliare le pagine e sentire quasi sulle dita i colori e le tele dei grandi pittori. Tre volumi a soli 5 euro, perché no? Se piace l'arte...

Alla Libreria Dominioni, invece, c'è un libro il cui prezzo lo può fare chi lo compra: Pensieri e Parole della Ca' d'Industria (uscito con il giornale La Provincia) è a offerta libera. Ma le occasioni molte altre: libri da5 a 20 euro

Al Libraccio, poi, ci sono "english book" scontati al 50 per cento, per chi volesse impare l'inglese o semplicemente rispolverarlo.

Insomma, le possibilità di acquistare libri a prezzi contenuti non mancano, basta solo setacciare i banconi e gli scatoloni esposti. Qualcosa di interessante per ciascun gusto salterà fuori senz'altro.