Saldi invernali 2019 a Como: c'è la data di inizio

Fervono i preparativi anche a Como per i saldi invernali: da sabato 5 gennaio 2019 prenderanno ufficialmente il via gli sconti. La data di inizio è stabilita dalla Regione Lombardia nel "primo giorno feriale antecedente l'Epifania", come si legge sulla pagina dedicata del sito ufficiale del Pirellone.

La durata massima del periodo dei saldi - ha spiegato sempre il Pirellone - "è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno mercoledì 5 marzo 2019".

La Regione ha anche ricordato gli obblighi per i negozianti e i diritti per i clienti. "Ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso. L’operatore commerciale - ha evidenziato il Pirellone - ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto".

"I prodotti in saldo - ha concluso la regione - devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli. Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare".