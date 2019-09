Lombardia prima in Italia per ristorazione e alloggi; Como al sesto posto della classifica regionale

Lombardia in vetta alla classifica nei settori ristorazione e alloggio in Italia. Como al sesto posto tra le provincie lombarde, con 3.298 imprese impegnate nel settore.

I dati della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi riferiti al primo trimestre 2019 confermano il primato lombardo: 55.455 imprese, corrispondenti al 14,2% sul dato nazionale. In numeri assoluti, tra le prime venti provincie italiane tre sono lombarde: al secondo posto, dietro soltanto a Roma, si trova Milano con 19.601 imprese attive (+1,5% rispetto allo stesso periodo del 2018); al settimo posto si piazza Brescia (7.987 imprese); al 14esimo Bergamo (5.778 aziende).

Como fa registrare 3.298 imprese, delle quali 353 alloggi e 2.945 attive nella ristorazione, con un +0,8% rispetto al 2018. La provincia lariana si colloca dunque al sesto posto della classifica regionale, dietro alle già citate Milano, Brescia e Bergamo, e, nell'ordine, a Varese (4.136 imprese) e Monza (3.486 imprese). Seguono Pavia (2.963), Mantova (2.045), Cremona (1.796), Sondrio (1.785), Lecco (1.592) e Lodi (988).

“Un primato, quello regionale, che ci rende orgogliosi e dimostra quanto la nostra Lombardia abbia da offrire a livello turistico e quanto questo settore sia fondamentale per l’economia locale e nazionale – commenta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda -. A maggior ragione, diventa sempre più fondamentale il tema della formazione delle figure professionali in ambito turistico. In tal senso, il mio obiettivo è far sì che Regione Lombardia possa fare scuola anche in questo settore, con percorsi formativi ad hoc e funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro. L’ospitalità, infatti, è il valore aggiunto decisivo dell’attrattività”.