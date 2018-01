A Como un nuovo sistema di ordinare la cena a casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di QuiComo

Per il momento sono 8 i ristoranti di COmo che hanno aderito a 123pronto, la nuova piattaforma per ordinare pranzi e cene a casa propria. Da giovedì 11 gennaio è sbarcato a Como 123pronto.it, il servizio di ristorazione a domicilio via web ideato da Matteo Merlino.

Che cos'è

Già presente in alcune città quali Lecco, Alessandria, Novara, Busto Arsizio, Legnano, la piattaforma che porta sul web l’esperienza della ristorazione a domicilio è oggi uno dei punti di riferimento per coloro che desiderano ricevere a casa o in ufficio, per pranzo o per cena piatti ordinati da ristoranti diversi (questa è una delle grandi novità per il settore del food delivery) in un un’unica consegna.” Infatti è attraverso il web, in modo semplice ed intuitivo, che vengono gestiti ordine e pagamento dell’utente, evasione dello stesso da parte dei ristoranti convenzionati e consegna attraverso un servizio logistico dedicato. Tutto con un accurato monitoraggio dei tempi di fornitura e della soddisfazione dell’utente per il servizio ricevuto.

I ristoranti

I primi ristoranti attivi a Como sono: Tapas osteria Zazà, Gelateria Rossetti, Grom, India Fast Food Cucina Autentica, La Vita è Bella Insalateria, Fuori Di Piada, Toast & Roll, Kazan Sushi. Altri ristoranti arriveranno a breve. L’obiettivo di Matteo Merlino è quello di continuare l’espansione del progetto nell'arco di sei mesi, con l’attivazione dell’attività di 123pronto.it in altre 10 città. Un servizio semplice da usare che soddisfa le esigenze di persone diverse tra loro e di elevata qualità che è ora online anche a Como: 123pronto.it

