Renzo Andreotti rieletto segretario provinciale della Fillea di Como

Renzo Andreotti confermato come segretario provinciale della Fillea, rieletto dall'assemblea generale.

Andreotti inizia la sua esperienza in Cgil nel febbraio del 1992 in Fiom a Varese, a fine dello stesso anno inizia presso il patronato Inca a Varese facendo esperienza su tutto il territorio provinciale venendo coinvolto nel percorso formativo organizzato dalla struttura nazionale, esperienza che dura fino al maggio del 1995. A giugno 1995 viene assegnato alla categoria dei tessili, l’allora Filteam e ci rimane fino alla fine del 1997. A gennaio 1998 inizia l’esperienza in Fillea sempre a Varese ricoprendo anche incarichi di segreteria oltre alla vice-presidenza della scuola professionale edile varesina con delega, tra le altre, alla formazione. A luglio 2013 viene eletto segretario della Fillea nel comprensorio del Ticino Olona operando spesso in sinergia con le strutture di Milano e Monza/Brianza, occupandosi in particolare della gestione e coordinamento del gruppo di lavoro collegato alla realizzazione di Expo2015. Nella primavera del 2017 prende il posto di Francesco De Luca alla guida della cateria.