Da Regione 10 milioni per riconversione o ampliamento aziende che producono dpi

Si chiama 'Reattivi contro il Covid' il bando pubblicato oggi per la riconversione e l'ampliamento della produzione di Dispositivi di Protezione Individuali(DPI) e di Dispositivi Medici(DM). Dieci milioni di euro la cifra che Regione Lombardia, attraverso l'assessorato allo Sviluppo Economico, guidato da Alessandro Mattinzoli, mette a diposizione con il supporto di FinLombarda. Il bando aprira' l'8 luglio 2020 alle ore 12 e chiudera' il 15 ottobre 2020 ore 12.

CHI PUO' PARTECIPARE

Le Micro Piccole Medie Imprese aventi almeno una sede operativa o un'unita' locale in Lombardia, e in particolare le imprese manifatturiere (codice ATECO C) e le imprese artigiane (codice ATECO C) iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio. Potranno presentare domanda anche le imprese che hanno ricevuto agevolazioni statali in seguito alla misura Curaitalia, purche' presentino interventi e spese differenti rispetto agli investimenti oggetto di agevolazione a valere sulla misura CuraItalia.

MATTINZOLI: SOSTENIAMO FILIERA

"In questo momento particolarmente difficile - ha spiegato l'assessore Alessandro Mattinzoli - tale misura e' fondamentale, perche' risponde alle

esigenze reali. Sosteniamo quindi il consolidamento della filiera per la realizzazione di prodotti sanitari a servizio della Lombardia e dell'intero Paese".

REQUISITI

Le imprese possono presentare domanda di partecipazione all'iniziativa se risultano essere in possesso delle certificazioni di prodotto o delle attestazioni di conformita' alle norme in essere o ad eventuali standard superiori qualora approvati successivamente all'emanazione del presente Bando rilasciate da ente certificatore secondo le disposizioni vigenti. Le imprese non devono essere in difficolta' al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficolta' successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19).

UNA SOLA DOMANDA

Ciascuna impresa potra' presentare una sola domanda per una sola tipologia di investimento (ampliamento o riconversione dell'attivita' produttiva) e per una sola macrotipologia di dispositivi (DPI o DM). La domanda potra' altresi' riguardare la produzione di piu' dispositivi appartenenti alla stessa macrotipologia.

FINANZIAMENTO

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa ritenutaù ammissibile. Il contributo e' concesso nel limite massimo di 500 mila euro e minimo di 40 mila. L'impresa dovra' presentare richiesta di contributo esclusivamente dopo aver effettuato l'investimento, ultimato i lavori di installazione e avviata laù produzione, allegando i relativi documenti di spesa. L'erogazione avverra' In un'unica soluzione a saldo, previa verifica della documentazione presentata.

COME PARTECIPARE

Prima di presentare la domanda di partecipazione il soggetto deve registrarsi sulla piattaforma informativa bandi on line, provvedere alla profilazione dell'impresa richiedente e attendere la validazione. Saranno, quindi, resi disponibili i moduli necessari per la partecipazione al Bando, che dovranno essere scaricati dalla piattaforma e ricaricati con firma elettronica.

INFORMAZIONI

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potra' essere richiesta all'apposita casella di posta elettronica reattivi@regione.lombardia.it . Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate e' possibile contattare il Call Center di ARIA SpA al numero verde 800.131.151.