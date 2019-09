Realizzare gli obiettivi: imprenditori e professionisti da tutto il mondo per partecipare all'Asentiv Mastermind Community di Como

Un'alleanza di cervelli, in spirito di armonia, per conseguire al meglio un obiettivo: è questo il segreto trasmesso dall’Asentiv Mastermind Community di Como che, nel suo ultimo incontro mensile svoltosi mercoledì 25 settembre 2019 alla Cassinazza di Orsenigo, ha richiamato, oltre ad imprenditori, professionisti e privati cittadini del territorio, anche numerosi ospiti stranieri provenienti dall'Europa, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Germania, da Dubai e dall'India, interessati a studiarne la filosofia.

La Community di Como punta sulla “coordinazione di sforzi e conoscenze fra due o più persone, in spirito di armonia, allo scopo di conseguire un obiettivo”.

"Nessuno può avere grande potere senza avvalersi di un’alleanza di cervelli - afferma Graziella Moschino, coordinatrice dell'evento -. Nel caso degli imprenditori il potere è lo sforzo organizzato, così da permettere a ognuno di trasformare il proprio desiderio in realizzazione del progetto imprenditoriale, con soddisfazione personale ed economica".

"È dimostrato - continua Moschino - che si ottengono vantaggi economici ogni volta che una persona si circonda di un gruppo di individui disposti a collaborare, fornendole consigli e suggerimenti. Questa cooperazione sta alla base di quasi tutte le imprese fortunate. Dal punto di vista psichico, quando due menti si uniscono, creano sempre una terza forza, intangibile e invisibile, che possiamo paragonare a una terza mente, superiore”.

"Grazie alla Community - conclude Moschino - le persone possono affrontare meglio le sfide quotidiane della propria attività, come per esempio passaggi generazionali, gestione del personale, relazioni con i clienti. L’idea è di non sentirsi più soli ma di poter contare sugli altri per condividere qualsiasi criticità”.