Raccolta rifiuti, Acsm Agam Ambiente in crescita: si aggiudica Tremezzina e Porlezza

Ulteriore crescita sul Lario di Acsm Agam Ambiente. L’azienda del gruppo Acsm Agam si è infatti aggiudicata la gara indetta dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio per il servizio di trasporto dei rifiuti dai centri di stoccaggio di Porlezza e del Centro Raccolta in Tremezzina sino ai siti e agli impianti di smaltimento e recupero.

Il servizio viene preso in carico da Acsm Agam Ambiente dal 16 ottobre 2019. All’azienda, presente nel campo dell’igiene urbana nei territori provinciali di Varese e di Como e che comincia così a diventare un punto di riferimento per il servizio rifiuti anche in territorio comasco, fa riferimento il termovalorizzatore del capoluogo.

Acsm Agam Ambiente fa parte del gruppo Acsm Agam che ha aggregato le utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese, a maggioranza pubblica, con A2A socio di riferimento e partner industriale.

“Consolidiamo la nostra presenza nei centri lariani, dopo l’avvio del servizio di gestione della piattaforma di San Siro, l’incarico nel Comune di Menaggio e l’acquisizione di nove contratti di servizio di raccolta rifiuti dalla società Selva di Menaggio” ha sottolineato l’amministratore delegato della società, Pierpaolo Torelli.

“Ora siamo chiamati a assicurare le nostre prestazioni anche per le amministrazioni locali dei diciannove comuni che hanno delegato la Comunità Montana a indire la gara di trasporto dei rifiuti dalle piattaforme di Porlezza e Tremezzina”.