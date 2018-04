Como, record di raccolta differenziata: 72%

La raccolta differenziata a Como ha raggiunto livelli record: gli ultimi dati, quelli relativi al 2017, parlano di una differenziata che è arrivata al 72,12 per cento. Si tratta di un ulteriore aumento rispetto all'anno precedente (66,22 per cento). I dati sono stati forniti in conferenza stampa dall'amministrazione comunale (presenti l'assessore all'Ambiente e Turismo Simona Rossotti e il sindaco Mario Landriscina) e dai funzionari di Aprica (ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Como).

Rossotti ha tenuto a sotolineare lo stretto legame tra "ambiente e turismo", soprattutto quando si parla di racolta rifiuti. Ed è per questo motivo che l'assessore ha ribadito l'intenzione di "evitare la raccolta dei rifiuti nelle zone turistiche nel giorno dell'aperitivo, vale a dire il venerdì", mentre nelle zone del centro storico e viale Geno i giorni di raccolta vengono spostati al lunedì e al giovedì.