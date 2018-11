Qualità della vita a Como: 13 passi indietro

Passi indietro per Como, che rispetto allo scorso anno perde tredici posizioni Nella classifica appena pubblicata da Italia oggi, la nostra città si piazza infatti quest'anno al 36° posto su 110 province. In testa ancora Bolzano, fanalino di coda Vibo Valentia, a segnare l'ennessimo distacco tra il Nord e il Sud del nostro Paese.

Ma torniamo a Como, il cui risultato, ben peggiore della 23^ posizione dello scorso anno arriva grazie ad alcune note dolenti: tra le più significative, un dato su cui una cità turistica deve necessariamente riflettere, quella alla voce "ambiente" con un poco lodevole 98° posto, un vero e proprio tracollo se conparato al gradino 36 del 2017. Stessa considerazione per la sezione del sondaggio riservato alla "salute" dove Como si piazza solo al 90° posto, quindi trale peggiori città d'Italia.

La classifica è stata redatta da Italia Oggi prendendo in considerazione 9 parametri e 84 indicatori: oltre a quelli già citati, troviamo ad esempio "affari e lavoro", "tempo libero e tenore di vita", dove Como non esulta ma si piazza dignitosamente, Per scendere sotto la ventesima posizione dobbiamo andare alla voce "sicurezza, criminalità e disagio sociale", dove veleggiamo tranquilli in 15° posto.