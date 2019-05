Anche a Como i locker di Poste Italiane: dove sono e come funzionano

Armadietti di sicurezza gialli per ritirare i pacchi degli acquisti fatti online o per fare i resi: sono i PuntoPoste Locker, punti di ritiro per la merce acquistata sui siti di e-commerce, sbarcati anche a Como, dove è stato presentato un nuovo servizio di recapito per stare al passo con l'incremento dell'e-commerce.

Cosa sono i PuntoPoste Locker

Analoghi agli Amazon Locker, si tratta di chioschi automatizzati con terminale touch screen, lettore barcode e mini stampante, da utilizzare come punti di ritiro per la consegna degli acquisti online effettuati sui siti e-commerce che hanno aderito al servizio. Si possono anche utilizzare per restituire gli acquisti online che devono essere spediti tramite Poste Italiane, o inviare spedizioni prepagate acquistate con Poste Delivery Web e confezioni preaffrancate Poste Deliverybox Express acquistate in uno degli oltre 12.000 uffici postali presenti in tutta Italia.Ritiro o spedizione dei pacchi, tutto è automatico.

Come funzionano

Per ritirare basta andare al locker più vicino, inserire il codice ricevuto via sms o via mail e seguire le istruzioni presenti sullo schermo. Dopodichè si preleva il pacco e si conferma l'operazione.

Infine basta ritirare la ricevuta cartacea o richiedere l'invio in formato elettronico tramite e-mail.

Per spedire un reso invece bisogna digitare sul terminale il codice a barre del pacco e seguire le istruzioni. Quando la cassetta si apre si inserisce il pacco. Infine si ritira la ricevuta. Tutte le informazioni si trovano sul sito poste.it.

Dove sono a Como

In città sono quattro per ora i locker attivi: