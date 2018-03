Sfottò di Migros Ticino all’Italia esclusa dai Mondiali di calcio: sui social si scatena la polemica

Non smette di far discutere la campagna pubblicitaria ideata da Migros Ticino per lanciare la vendita anche presso i supermercati svizzeri delle storiche figurine Panini dedicate ai prossimi mondiali di calcio.

Ecco il testo del post pubblicato sulla pagina facebook della Migros nei giorni scorsi, diventato virale subito virale:

"Arrivano da Migros Ticino le figurine dei Mondiali di Russia 2018! Colleziona le storiche immagini di (quasi) tutte le nazionali più importanti del pianeta!

Si scherza eh vicini, senza rancore: è pur sempre un gioco".

E l'immagine raffigura otto campioni del pallone -Iniesta, Griezmann, Ronaldo, Hazard, Messi, Lichtsteiner, Neymar e Neuer - ringraziandoli "per aver reso i prossimi mondiali un evento imperdibile".

Al centro il difensore azzurro Giorgio Chiellini e sotto la scritta "Tu no", visto che come è noto la Nazionale italiana è stata eliminata dalla Svezia.

Insomma, una campagna marketing basata sulla "simpatia" secondo le intenzioni dei creativi svizzeri, che però non è stata digerita da tutti i tifosi azzurri con la stessa nonchalance.

Non sono mancati, infatti, tra i commenti al post anche quelli al vetriolo di tifosi che non hanno apprezzato la trovata: "Fate pena. Felice di non frequentare i vostri punti vendita", "Pubblicità progresso, ma per i grandi magazzini di frontiera", "Pensate a tutti gli italiani che ci sono qua, a livello di marketing vi siete fatti autogol", "Andando a fare battutine di cattivo gusto sulla nazionalità, solo perché la GRANDE ITALIA non è andata ai mondiali, denigrandola in tal modo non si fa una bella figura".

Questi alcuni dei commenti. E c'è anche chi contrattacca: "Avete una nazionale dove nessuno parla la vostra lingua svizzerotti, ma di cosa vi bullate?", " Scusate... Quanti mondiali avete vinto? Così per sapere!". E c'è chi "minaccia" di rivolgersi alla concorrenza per i propri acquisti: "E va beh, andiamo a farci quattro risate all’Aldi, Lidl e Coop... senza rancore naturalmente!".

Tutti commenti presi di buon grado da Migros che risponde battuta su battuta con ironia buttandola sul campanilistico sfottò calcistico.

Insomma i social ancora una volta campo di "battaglie" sportive dopo quanto successo a novembre 2017 in concomitanza con l'eliminazione dell'Italia ad opera della Svezia: in quell'occasione la pagina Facebook del gigante svedese Ikea era stata bombardata di messaggi più o meno ironici. Tra questi anche quelli del canturino Loris Diamante che aveva "minacciato" Ikea di andare a rubargli tutte le matite.