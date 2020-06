Turismo, finanziati 10 progetti in provincia di Como per oltre 680mila euro: ecco a chi andranno

Sono stati pubblicati oggi, 15 giugno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia gli esiti del bando regionale 'Turismo e attrattività', finanziato dall'assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia guidato da Lara Magoni. Nel Comasco sono ben 10 i progetti in provincia di Como, che riceveranno contributi per un totale di 682.785,58 euro. Sono a Dongo, Cremia, Pianello del Lario,Gravedona ed Uniti, Sorico, Musso e Domaso le attività che hanno vinto questo bando, e chiaramente appartengono tutte al settore turistico ricettivo. Vediamoli nel dettaglio.

I 10 progetti della provincia di Como

Progetto 'Camping La Breva: un lago da vivere', Dongo.

Descrizione del progetto: piccolo campeggio a conduzione familiare, dotato di circa 50 piazzole ombreggiate e situato direttamente sul lago, vicino ad una bellissima spiaggia ampia e pulita ed a soli 5 minuti a piedi dal centro paese. L'intervento proposto nasce dalla necessità di ampliare la capacità ricettiva e di diversificarla. L'obiettivo è realizzare 6 piazzole per unità ricettive mobili posizionate in sede fissa con relativi impianti gas, acqua e fognatura ed elettricità e conseguente acquisto e posizionamento di 6 unità' abitative fisse completamente arredate e dotate di climatizzatore, scaldabagno e zanzariere alle finestre. Previsti anche un'area prato, un'area relax con giochi per bambini e l'acquisto di e-bike con attivazione di relativo noleggio e messa a disposizione di una piccola officina per il ricovero e le riparazioni delle biciclette.

Totale contributo concesso: 69.842 euro.

Progetto 'Tra lago&montagne: l'innovazione della struttura turistica', Cremia

Descrizione del progetto: posizionato tra il Lago di Como e le montagne, l'Hotel Ristorante 'Lumin' si trova in una posizione strategica dal punto di vista turistico. Nello specifico, ecco gli interventi previsti: creazione di una zona benessere con installazione di attrezzature per l'area SPA, riqualificazione e completamento della veranda connessa all'immobile destinato ad uso ricettivo, ammodernamento degli arredamenti di 3 camere, acquisto di 2 cantine frigo vino, acquisto di 5 e-bike e di 5 tavole da stand up paddle (SUP) ad uso dei clienti dell'hotel. Attraverso il presente progetto si intende potenziare la qualità del servizio offerto diversificando ulteriormente l'offerta in modo da raggiungere un target turistico più ampio e di fidelizzare quello già presente.

Totale contributo concesso: 64.343,62 euro.

Progetto 'Green is the new glam: una vacanza inclusiva tra natura sport e benessere', Pianello del Lario.

Descrizione del progetto: La Casa Vacanza Belmonte è un'impresa ricettiva di recente costituzione.

Il progetto prevede di attrezzare la struttura con aree destinate al benessere ed al relax: verrà allestita un'area Spa interna alla struttura ed una esterna dotata di coperture che la renderanno fruibile tutto l'anno. All'esterno è stata pensata anche un'area dedicata allo sport, attraverso anche l'installazione di un percorso vita a difficoltà differenziata, composto da diverse stazioni all'interno dell'ampio giardino vista lago. L'area giochi sarà arricchita con strutture nuove e didatticamente innovative, alcune anche pensate con bambini con fragilità. L'obiettivo finale è quello di promuovere una Casa Vacanze innovativa e 'di lusso', che ben si adatti a differenti tipologie di utenza (dagli sportivi alle famiglie, dal viaggio di lavoro al weekend all'insegna del relax e del benessere).

Totale contributo concesso: 67.165 euro.

Progetto 'Think sustainable', Gravedona ed Uniti.

Descrizione del progetto: l'Hotel Regina è ubicato a Gravedona ed Uniti, polo turistico del lago di Como. Il progetto interessa da una parte la riqualificazione estetica di camere, bagni, aree accoglienza nonché l'area bar/cucina. Dall'altra, prevede la predisposizione di aree benessere/gioco per target specifici, come famiglie con bambini. Si provvederà anche all'installazione di alcuni condizionatori controllati da un impianto di domotica, all'acquisto di hardware e software per la gestione dell'hotel e di nuove biciclette ed e bike con colonnine ricarica. Completano l'intervento, una riqualificazione esterna e la connessione alla pista ciclopedonale.

Totale contributo concesso: 114.060 euro.

Progetto 'La Baia on lake Como', Cremia.

Descrizione del progetto: Il ristorante 'La Baia' è uno dei pochi locali con accesso diretto al Lago. Il progetto si pone una serie di obiettivi sul territorio: attivazione di rapporti di collaborazione con altri attori istituzionali presenti sul territorio in un'ottica di promozione turistica; valorizzazione del fronte lago di Cremia.

Totale contributo concesso: 86.836, 56 euro.

Progetto 'Campeggio Italia 90: qualità e innovazione nell'ospitalità sul Lago di Como', Domaso.

Il Campeggio Italia 90 è situato in una zona a forte vocazione turistica in cui si sviluppa un'offerta integrata lago-montagna. Il progetto prevede l'acquisto e l'installazione di 3 country lodge (ampie sistemazioni abitative con struttura in legno e teli e dotate di ogni comfort), la ristrutturazione dell'area servizi igienici ad uso degli ospiti del campeggio, lavori elettrici per l'installazione di un terminale di energia, la fornitura e la posa di punti luce la sostituzione e l'aggiunta di prese negli spazi ad uso comune (docce, spogliatoi, servizi igienici) e opere idrauliche per la sostituzione di due caldaie. E ancora: la fornitura e posa di gettoniere per le docce e l'acquisto di attrezzature ludiche per bambini per completare l'area giochi già presente.

Totale contributo concesso: 46.800 euro.

Progetto 'Garden Relax, l'accoglienza green e di qualità', Sorico.

Descrizione del progetto: gli interventi riguardano la struttura del Residence Lago di Dascio. Il progetto prevede l'acquisto di arredi e attrezzature necessari per gli 8 appartamenti esistenti e dei 2 che sono in corso di allestimento, per sviluppare l'offerta ricettiva da 32 posti letto a 42.

Totale contributo concesso: 116.350 euro.

Progetto 'B&B Zia Vivina: ampliamento dell'offerta ricettiva nell'oasi naturalistica del Pian di Spagna', Sorico.

Descrizione del progetto: Il B&B Zia Vivina è una struttura ricettiva extra alberghiera attiva dal 2009 e ricavata da un vecchio casolare a destinazione agricola immerso nell'oasi naturalistica del Pian di Spagna. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova camera doppia dotata di servizio adatto all'accesso di portatori di disabilità. Il piano d'investimenti programmato prevede, inoltre, la realizzazione di una rampa di accesso alla struttura.

Totale contributo concesso: 8.018,33 euro.

Progetto 'Eco-Green Baite e Glamping Musso', Musso.

Descrizione del progetto: il progetto consiste nell'adeguamento delle strutture esistenti, con l'aggiunta di ulteriori soluzioni abitative al fine di creare una innovativa struttura turistico ricettiva dotata di baite/case vacanze abbinate ad un innovativo Eco-Glamping (una forma moderna di campeggio di alto livello). Ecco alcuni degli interventi previsti: ampliamento delle baite esistenti con la creazione di camere aggiuntive, relativi bagni interni o esterni; posa nell'area di proprietà di casette in legno, di moderna concezione, mobili e temporanee, eco-oriented; creazione di aree/piazzole da dedicare all'eco-camping; sentieri con parapetto tra l'area principale ed il resto del terreno; aumento della superficie degli attuali pannelli fotovoltaici presenti; adeguamento ed aggiunta di arredo interno ed esterno per le baite esistenti, le nuove camere, gli spazi comuni; chiusura perimetrale e con vetrata panoramica delle terrazze presenti attualmente; posa di piccole piscine con relativo arredo; creazione di una terrazza in legno antistante le baite esistenti; adeguamento recinzione perimetrale; adeguamento sentieri all'interno della proprietà per favorire i collegamenti tra l'esterno e le singole baite/casette.

Totale contributo concesso: 44.368,11 euro.

Progetto 'Green Dream over Lake Como', Gravedona ed Uniti.

Descrizione del progetto: Il progetto mira a rinnovare un edificio situato sulle colline antistanti l'alto lago di Como, con l'intento di ricavare una struttura turistico ricettiva. Saranno create due unità abitative indipendenti, entrambe composte da zona giorno, camera, bagno e locale hobby con terrazzo e giardino al piano superiore, collegato mediante scale indipendenti. Tutto sarà eco-friendly, dai materiali utilizzati al tetto giardino, passando per gli impianti fotovoltaico ed a pompa di calore.