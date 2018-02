Promod ha chiuso il negozio di Como

Non è uno scoop, visto che la notizia era annunciata da tempo, ma forse a molti è passata inosservata, fino a pochi giorni fa, quando ha chiuso anche il negozio di Como. La nota catena d'abbigliamento Promod ha smantellato 180 negozi nel mondo, di cui 37 in Italia. Tra i 176 dipendenti italiani ci sono anche le commesse del punto vendita di via Luini che ha chiuso i battenti settimana scorsa.

Una brutta notizia per lo shopping femminile, soprattutto comasco, visto che quello del centro storico del capoluogo lariano sembra che fosse uno dei pochi Promod a funzionare bene. Insomma, quel centro commerciale naturale a cielo aperto - vale a dire la città urata - confermava la sua vocazione naturale di grande vetrina in grado di attirare clienti.

Al posto di Promod si insedierà un nuovo punto vendita della catena Luisa Spagnoli. Insomma, sempre di abbigliamento femminile parliamo.