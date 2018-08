Stessa raccomandata, prezzi differenti: all'ufficio postale di Albate il 25% in più rispetto a Cucciago

La curiosa segnalazione arriva da un nostro lettore. Il caso, in attesa di sentire la spiegazione di Poste Italiane, è apparentemente inspiegabile: come può essere che spedire la stessa raccomandata, del medisimo peso e con il medesimo recapito, possa costare tanto di più?

Inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno dall'ufficio postale di Cucciago è costato 6,50 euro. Inviare la stessa raccomandata dalla Posta di Albate è, invece, costato 8,05. Come si spiega una differenza di prezzodi quasi il 25% in più tra il primo e il secondo ufficio postale?

Ad ogni modo queste sarebbero le tariffe stando al sito di Poste Italiane: fino a 20 grammi 5,40 euro; oltre 20 grammi e fino a 50 grammi 6,95 euro; fino a 100 grammi 7,45 euro; fino a 250 grammi 8,05 euro; fino a 350 grammi 9 euro; fino a 1 kg 11,05 euro; fino a 2 kg 14,75 euro.