Prende forma il nuovo Hotel UR di via Manzoni a Como

Dopo il prestigioso Hotel Hilton, che ha inaugurato in via Borgovico lo scorso gennaio, seguendo di qualche settimana i debutti del lussoso Villa Liberty di via Rosales e del centralissimo Palazzo Albricci Peregrini di via Rovelli, prende forma in via Manzoni il nuovo UR Hotel che potrebbe presto aprire i battenti, confermando il trend positivo del settore turistico del terriotorio lariano. Come si vede nella foto scattata oggi, con gli operai al lavoro sulla terrazza che offrirà una panoramica speciale sul Lago di Como, i lavori sembrano infatti a buon punto.

La costruzione del nuovo albergo aveva creato all'avvio del cantiere più di un problema strutturale all'edificio confinante, tanto da richiedere l'evaquazione di tutti i condomini. Dopo un primo stop ai lavori e la relativa conta dei danni, il cantiere per la costruzione del 4 stelle ha ripreso la sua attività da tempo e almeno per quanto riguarda la facciata esterna, arredata con vetrate a specchio, le forme dell'Hotel mostrano chiaramente la moderna mutazione della via.