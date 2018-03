Lavoro e precariato a Como nei dati Cgil: +25% assegni di disoccupazione

empre più famiglie in difficoltà a causa di mancanza di lavoro o di redditi insufficienti al sostentamento del nucleo familiare. È solo uno degli aspetti che emergono dai dati forniti dalla Cgil di Como nella conferenza stampa del 29 marzo 2018, relativi all'anno 2017. I dati sono relativi soprattutto all'attività di patronati e Caaf.

Patronati

Nel 2017 i patronati della Cgil di Como hanno registrato 40mila accessi nei 14 punti dislocati sul territorio. In tutto hanno svolto 35mila pratiche, delle quali 12.783 per il sostegno al reddito. Di queste, poi, 5mila assegni di disoccupazione, cioè il 25,6 per cento in più dell'anno precedente. Gli assegni di invalidità civile sono stati 1.258.

Caaf

I Caaf di Cgil Como hanno elaborato 54.142 pratiche di assistenza fiscale e 8.150 richieste di Isee per accedere a servizi e a tariffe agevolate previste per i redditi più bassi.

Vertenze legali

Nel 2017ben 1.053 pratiche per recupero crediti, consulenze e procedure concorsuali. In aumento le dimissioni telematiche: 1.200.

Tesseramento

Il bisogno dei cittadini e lavoratori di assistenza risalta dai dati del tesseramento alla Cgil di Como che nel 2017 ha chiuso con un saldo di 627 iscritti in più del 2016, arrivando a 53.897 totali. I nuovi iscritti sono stati 8.785.

Più precari tra gli iscritti

"Sta cambiando la platea della nostra utenza' ha spiegato Giacomo Licata, segreterio generale Cgil Como. "In particolare cresce il numero dei lavoratori del settore terziario e turistico - ha precisato Licata - tra i quali molti stagionali, tempi indeterminato e altre tipologie di precari"