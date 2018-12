Ponte Lambro, il caso della cartiera Bormio Srl sul tavolo di Di Maio

Il caso della cartiera Bormio Srl di Ponte Lambro finisce direttamente sulla scrivania del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Merito di un'interrogazione presentata dal parlamentare erbese Eugenio Zoffili.

"A seguito della decisione della società di interrompere la produzione della storica cartiera di via Fiume a Ponte Lambro - ha commentato Zoffili - il futuro dei 22 impiegati, in cassa integrazione a zero ore dallo scorso mese di agosto, è a serio rischio. Dipendenti che offrono la loro opera per la cartiera da più di 30 anni e che ora si trovano in una condizione di limbo che non permette loro né di andare in pensione, né di ricollocarsi in altri contesti professionali. Per questo abbiamo presentato oggi un’ interrogazione al Ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio per chiedere iniziative urgenti volte a scongiurare il rischio di licenziamento e l’incognita sul futuro che grava sui 22 lavoratori della Bormio Srl”.

Nella sua interrogazione Zoffili, dopo avere ricordato che la richiesta dei sindacati è di "ricollocare i lavoratori in altre aziende del Gruppo Bormio o, in subordine, garantire l’impiego degli attuali dipendenti nell’eventuale vendita dell’azienda", si rivolge al ministro chiedendo "se e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di moral suasion, il Ministro intenda tempestivamente adottare con riguardo a quanto esposto in premessa, a salvaguardia dei livelli occupazionali dei 22 lavoratori interessati".