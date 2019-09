Pinco Pallino, game over: liquidazione fino al 30 novembre, poi l'addio

Giancarlo Lucca, titolare della storica rivendita di giocattoli Pinco Pallino (insieme alla sorella Claudia) e dell'omomimo negozio di casalinghi sul lato opposto di via Milano, si è arreso a questi tempi che vedono, anche in questo settore, il dominio degli acquisti online. Addio quindi ad un altro storico negozio di Como che già da qualche giorno ha avviato una liquidazione totale della merce, con sconti fino al 70%. E poi? Dal 30 novembre 2019 saracinische abbassate definitivamente.

Il futuro del negozio sarà quindi tutto da riscrivere. I locali, di proprietà di Lucca, potrebbero essere affittati a una nuova attività, come ha confermato lo stesso titolare, oppure utilizzati dalle stesso negozio di casalinghi, che in mancanza di una proposta interessante protrebbe trasferirsi di fronte. Di certo, anche questo piccoli paradiso dei bambini, dove i giocattoli si potevano toccare ancora prima di comprarli, non ci sarà più.