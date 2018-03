Pesce freschissimo tutti i giorni: a Lurate Caccivio gastronomia d'asporto e consegne a domicilio

Il mare con tutta la sua freschezza e i suoi sapori, direttamente sulla tua tavola. Da Tipesca di Lurate Caccivio è possibile trovare una straordinaria varietà di pescato, sempre freschissimo grazie ad arrivi giornalieri, per assicurare la massima qualità.

Sui banchi di Tipesca arrivano ogni giorno pesce e frutti di mare pescati meno di 24 ore prima. "Ma anche qualora alcuni prodotti fossero congelati - spiegano Anna e Andrea possiamo assicurare ai nostri clienti che si tratta di pesce rigorosamente congelato a bordo dei pescherecci del Mediterraneo, la cui catena del freddo non viene mai interrotta fino alla vendita al dettaglio".

Per gli amanti del pesce gustato crudo, come il sushi, lo standard qualitativo di Tipesca garantisce la massima sicurezza grazie alla possibilità di prenotare il giorno prima ciò che si desidera, così da permettere "l'abbattimento" dei prodotti.

Sebbene freschezza e qualità rappresentino due punti cardine fondamentali e irrinunciabili, Tipesca si propone di offrire alla sua clientela molto di più, a partire dal servizio di gastronomia con consegna a domicilio di piatti caldi (rigorosamente a base di pesce) cucinati pochissimi minuti prima di essere consegnati. Spaghetti allo scoglio, branzini al forno e paella di solo pesce arricchiscono il menu dove spiccano le prelibatezze della friggitoria. Da non dimenticare, poi, una vera chicca: i panini al pesce.

Nel periodo estivo è possibile non solo ordinare e ritirare il pescato crudo o già cucinato, ma anche consumare sul posto i piatti appena preparati.

Tipesca si trova a Lurate Caccivio in via Varesina 3. Aperto anche la domenica dalle 10.30 alle 13.30. Infotel. 031.494216