Partite Iva insieme per cambiare: la ribellione parte dal web e coinvolge anche Como

Arrivano da tutte le province, specialmente dal Sud Italia ma nell'ultimo periodo si stanno unendo a gran voce anche lavoratori a partita iva di Como, Lecco e Monza. Timidamente infatti, cominciano ad apparire i primi post dove ci si domanda a vicenda se c'è qualcun'altro dalle parti di Como o del Nord Italia.

Il gruppo su Facebook si chiama Partite Iva Insieme per Cambiare (Insieme per Ribellarsi) e offre davvero molte testimonianze e spunti di riflessione per tutti quei lavoratori che si ritrovano in questo regime fiscale.

Le persone si confrontano su tantissimi temi: dall'utilizzo del contante, sempre più ristretto, alla possibilità di riunirsi in alcune piazze d'Italia per protestare, fino a mostrare video di alcuni utenti esasperati dalla fatturazione elettronica. Purtroppo, analizzando bene il gruppo, non sono rare neanche le conversazioni avviate da chi, purtroppo, ha dovuto o voluto chiudere definitivamente la propria attività. Una delle cose che risalta maggiormente è inoltre il poco peso che i media danno alla situazione dei lavoratori a partita iva.

Presente anche un video di YouTube caricato oggi, 22 gennaio 2020, intitolato: Il popolo delle 'Partite Iva' scende in piazza a Roma.

Qualcuno fa notare che anche il Nord Italia, inizialmente abbastanza latitante, si sta unendo sempre di più a questa 'lotta' che non vuole avere alcun colore politico, ma solo dare dignità al lavoratore.