Paolo Gagliardi eletto segretario provinciale di Nidil

L'assemblea generale di Nidil Como ha eletto segretario provinciale Paolo Gagliardi. 45 anni, con una lunga carriera da libero professionista, che gli ha permesso di incontrare NIdiL. E’ un ricercatore culturale, che ha fatto della scrittura e dell’indagine visiva i suoi strumenti di lavoro. In tale ottica sono frequenti gli interventi teorici in diverse iniziative accademiche ed editoriali. Tra i suoi lavori la video installazione “Muse et heatre: ‘900 treni” e il cortometraggio “Sunek (impulso)” hanno vinto diversi premi nazionali e internazionali. Sono da segnalare i volumi-ricerca “Radici di Ferro” (Silvana Editoriale), dedicato alle storiche ferriere di Dongo e “Tempi del Lavoro” (Nodo Libri) per la Cgil di Como, 110 anni di storia del lavoro tra fotografie e narrazioni.”