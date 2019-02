Un'azienda comasca nell'olimpo dei software: Ovosodo acquisita da Zucchetti

Zucchetti, prima azienda italiana di software, ha acquisito la maggioranza della nota web agency comasca Ovosodo, con sede a Como. La società lariana è attiva sul mercato da sedici anni e si occupa di app, servizi web, ecommerce, graphic design e digital marketing. L’acquisizione di Ovosodo è per Zucchetti strategica soprattutto per il mondo Horeca, in quanto la società ha sviluppato app e sistemi di self-order e self-payment (kiosk) che si integrano, appunto, con le applicazioni Zucchetti.

“Gli operatori della ristorazione e dell’hospitality sono tra i più dinamici sul fronte della trasformazione digitale - dichiara Angelo Guaragni, amministratore Zucchetti Horeca – e sono alla ricerca di fornitori affidabili e capaci di supportarli con applicazioni complete, personalizzate e di qualità. Zucchetti Horeca si pone proprio come vendor globale di soluzioni tecnologiche, partendo dal software gestionale fino ad arrivare a tutte le possibili integrazioni, come i bellissimi e funzionali chioschi multimediali e tavoli touch screen di Ovosodo, che fungono da menu interattivo, dispositivo di intrattenimento per i clienti e sistema di pagamento. Oltre a queste soluzioni per il mondo della ristorazione, Ovosodo sarà la nostra web agency per il settore hospitality per lo sviluppo di siti integrati nativamente con booking engine e per i relativi progetti di digital marketing”.

Giovanni Frassi, amministratore di Ovosodo, sottolinea i vantaggi reciproci che deriveranno dall’ingresso della sua agenzia nel Gruppo Zucchetti: ”Ovosodo è diventata in pochi anni il punto di riferimento in ambito digital di molte aziende di successo nel campo della ristorazione e nel settore alberghiero. Per soddisfare i nostri clienti abbiamo saputo abbinare creatività e passione alle competenze tecniche e il mercato ci ha premiato. L’acquisizione da parte di Zucchetti ci permette di ambire a clienti e progetti ancora più sfidanti, dove l’innovazione può portare un significativo aumento di competitività ed efficienza”.