Como, bando di gara anche per l'ostello Cascina Respaù

Un altro bando per un altro ostello: il Comune di Como ha indetto la gara per la concessione della Cascina Respaù, immobile immerso nella SPina Verde adibito attualmente a ristorante con ostello. Difficvile pensare che si possa ripetere quanto accaduto con l'ostello di Villa Olmo il cui bando è andato deserto per tre volte (tanto che adesso è scattata la trattativa privata). La base d'asta per la Cascina Respaù, infatti, è ben al di sotto di quei circa 60mila euro dai quali partiva il primo bando per l'ostello di Viulla Olmo. In questo caso di parte da 12.575 euro all'anno.

Attualmente la Cascina Respaù è gestita da Alessandro Donegana e Katia Vigorelli i quali hanno già anticipato di volere continuare con l'attività ricettiva e di ristorazione, per tanto parteciperanno nuovamente al bando. La scadenza per presentare domanda è il 24 settembre. Sembra che altri soggetti siano interessati, ma è molto facile che ce ne siano di più interessati all'ostello di Villa Olmo. Infatti, mentre l'ostelloi di Villa Olmo è raggiungibile in auto o a pochi minuti a piedi dalla staione San Giovanni o da Como Lago, la Cascina Respaù resta incastonata nella zona verde dietro al Castel Baradello ed è raggiungibile solo a piedi visto che è vietato l'ingresso ai veicoli sul sentiero della Spina Verde.