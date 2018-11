Open Fiber sbarca a Fino Mornasco: prove generali nelle aree bianche

Open Fiber ha annunciato oggi l’avvio delle attività di test per la fornitura di servizi di connettività a banda ultra larga in fibra ottica nei cluster C&D - le cosiddette “aree bianche” oggetto dei primi due bandi Infratel.



L’obiettivo della sperimentazione è mettere a punto i processi di fornitura e gestione del servizio in vista dell’apertura della commercializzazione su larga scala. Durante il periodo di test, di circa 6 mesi, gli operatori di TLC che aderiranno potranno usufruire dei servizi per la fornitura ai cittadini di una connessione a banda ultra larga con tecnologia FTTH, a titolo gratuito.



Il Comune, della Provincia di Como, ad oggi interessato dalla sperimentazione, individuato in base a specifiche caratteristiche tecniche, sarà Fino Mornasco (CO).



Open Fiber sta procedendo nella realizzazione dell’infrastruttura finalizzata a ridurre il divario digitale nei territori meno densamente popolati. In tali aree saranno oltre nove milioni le abitazioni e sedi produttive e della Pubblica Amministrazione, collegate in diciassette Regioni italiane. Ad oggi sono stati aperti cantieri in circa 900 comuni e si prevede di raggiungere “quota 1000” entro la fine del 2018.