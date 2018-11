Acsm, oltre 100 persone all'open day della caverna del Baradello di Como

Tutto esaurito all'open day all'impianto di potabilizzazione di Acsm a Como, nella caverna sotto il Baradello, per la visita guidata di sabato 24 novembre 2018. I posti disponibili sono stati riempiti in poche ore dall'apertura delle prenotazioni e sono stati oltre 100 i comaschi che hanno approfittato di una delle rare possibilità di visitare l'impianto, una delle eccellenze dell'azienda.

Caschetto giallo in testa, divisi in gruppi da circa 25 persone, hanno scoperto tutti i sergreti della particolare e suggestiva struttura a impatto urbanistico zero, dal momento che si trova appunto in una caverna.

Molto interesse, domande e curiosità: l’impianto nel recente passato era stato visitato da delegazioni turche e giapponesi e da una troupe televisiva russa.

L'open day è stato organizzato in occasione di un altro evento, ovvero l'inaugurazione, nella mattinata di sabato, della palazzina di via Somigliana di Como, nuova sede del laboratorio analisi idriche di Acsm Agam reti gas acqua, frutto di una riconversione urbanistica che ha restituito al territorio un’area dismessa inutilizzata da tempo. Alla cerimonia e al convegno di apertura sono intervenuti i vertici del Gruppo e delle business unit Reti e Innovazione/Tecnologie oltre alle autorità locali.

Nella foto, l'inaugurazione della palazzina di via Somigliana



Il sindaco di Como Mario Landriscina ha sottolineato l’importanza delle iniziative di Acsm Agam all’insegna dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa: un punto di riferimento da imitare. Il laboratorio è insediato in un edificio ristrutturato secondo i più avanzati criteri di efficienza, in modo di ridurre al minimo i consumi e renderlo praticamente autosufficiente sotto il profilo energetico. La struttura rappresenta un modello della capacità di esecuzione del Gruppo nel settore dell’efficientamento nel quale, ha rimarcato l’amministratore delegato Paolo Soldani, saranno investiti 40 milioni di euro.

Il laboratorio analisi dell’acqua

La struttura ex centrale del latte accoglie il laboratorio analisi idriche di Acsm Agam reti gas acqua. Inizialmente riservato ai controlli dell’acqua distribuita nel Comasco dall’allora Acsm, il servizio è cresciuto nel tempo ed è stato messo a disposizione di altre aziende. Ad oggi il laboratorio analizza l’acqua erogata da oltre 80 soggetti fra Comuni e consorzi. Nel primi 10 mesi del 2018 sono stati effettuati circa 3300 prelievi (oltre 52 mila parametri indagati).

Una sede ad alta efficienza energetica

L’edificio rappresenta un esempio della capacità di esecuzione del Gruppo nel settore dell’efficientamento e della sostenibilità ambientale. È stato ristrutturato dalla business unit Innovazione e Tecnologie secondo i più avanzati criteri, con interventi mirati a livello edilizio e tecnologico, in modo di ridurre al minimo i consumi.

Alcune caratteristiche della realizzazione: