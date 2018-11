Acsm, open day alla caverna del Baradello di Como e inaugurazione del nuovo laboratorio analisi

Visite guidate all’impianto di potabilizzazione di Como, nella caverna sotto il Baradello, in occasione dell’inaugurazione della palazzina ex centrale del latte di via Somigliana, modello di efficienza energetica.

Due gli eventi in programma per sabato 24 novembre: un convegno a inviti per illustrare l'intervento completato sull’immobile dell’ex centrale del latte, in via Somigliana, e l'open day alla caverna.

L'inaugurazione del laboratorio analisi in via Somigliana

La palazzina, adiacente alla sede di Como in via Stazzi di Acsm Agam, è la nuova sede del laboratorio analisi delle acque potabili della società di distribuzione del Gruppo. La palazzina sarà inaugurata sabato 24 novembre, con un convegno ad inviti, dalle ore 10, dedicato alle attività del servizio e alle caratteristiche tecnologiche della costruzione in cui è insediato, cui prenderanno parte i vertici aziendali, le business unit Reti e Innovazione/Tecnologie, Ance/Como e la società nazionale di Ricerca Sistema Energetico (RSE).

Nella foto il rendering della palazzina di via Somigliana

La struttura ex centrale del latte accoglie il laboratorio analisi idriche di Acsm Agam reti gas acqua. Inizialmente riservato ai controlli dell’acqua distribuita nel Comasco dall’allora Acsm, il servizio è cresciuto nel tempo ed è stato messo a disposizione di altre aziende: ad oggi il laboratorio analizza l’acqua erogata in oltre 40 comuni del comprensorio lariano e, con l’ingresso del ramo aziendale idrico di Aspem, anche di 34 comuni della provincia di Varese.

L’edificio ex centrale del latte è stato ristrutturato dalla business unit Innovazione e Tecnologie del gruppo Acsm Agam secondo i più avanzati criteri di efficienza energetica, con interventi mirati a livello edilizio e tecnologico, in modo di ridurre al minimo i consumi e renderlo praticamente autosufficiente dal punto di vista energetico.

Gli impianti di riscaldamento e condizionamento del fabbricato, gestiti a distanza, saranno alimentati dal teleriscaldamento e pannelli solari per la produzione di energia termica e elettrica. La struttura rappresenta un esempio della capacità di esecuzione del Gruppo nel settore dell’efficientamento e della sostenibilità ambientale.

Open day alla caverna Acsm del Baradello

Nel pomeriggio di sabato visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria all’impianto di potabilizzazione di Como di Acsm Agam reti gas, sotto il Baradello, una delle eccellenze dell’azienda per qualità dei trattamenti e collocazione ad impatto urbanistico zero dal momento che è in una caverna.

Ritrovo e trasferimento in pullman da via Somigliana 10, con partenze alle ore 14,30 e 15,30. La visita dura circa un’ora, i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

È necessario iscriversi a www.eventbrite.it/e/52601893680.