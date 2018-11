Lavoro, Asf cerca 15 tecnici per la manutenzione dei bus

ASF Autolinee, la società che gestisce il trasporto pubblico a Como e provincia, ha aperto una selezione pubblica per l’assunzione di 5 tecnici manutentori con contratto di lavoro a tempo determinato full time di 12 mesi. L’iscrizione alla selezione dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica attraverso l’invio della candidatura e di tutti i documenti richiesti all’indirizzo selezioneofficina@asfautolinee.it.

Le candidature per essere valide devono rispettare tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblicato integralmente sul sito di www.asfautolinee.it, sezione “Società trasparente” – “Lavora con Noi”, al quale si rimanda. La scadenza per l’invio della documentazione è il giorno 10 dicembre entro le ore 8.00.

Per partecipare alla selezione bisogna avere, in particolare, una età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45, godere dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e posizione regolare nei confronti del servizio militare. Sono considerati requisiti specifici il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e il possesso della patente B.