LIDL arriva a Como e cerca 22 persone da assumere, ecco come candidarsi

Lidl, catena di supermercati leader in Italia è alla ricerca di 22 persone da assumere per il punto vendita di prossima apertura di Como. Coloro che desiderano entrare a far parte del team Lidl potranno iscriversi sul sito https://lavoro.lidl.it/ ad una giornata di selezione. In questo recruiting day, previsto per venerdì 6 marzo dalle ore 09:00 alle 19:00, si svolgeranno i colloqui individuali direttamente con i selezionatori di Lidl.

Nello specifico le 22 nuove figure che saranno impiegate, dopo un primo periodo di formazione on the job, nel nuovo supermercato Lidl di Via Cecilio, sono: 3 assistenti store manager full time, 3 assistenti store manager part time, 10 addetti vendita part time, 2 addetti vendita 8 ore, 2 apprendisti part time e 2 operatori di punto vendita part time. Tutte le caratteristiche dei profili ricercati sono consultabili sul sito Lidl, sezione “Carriera” o cliccando su questo link https://lavoro.lidl.it/jobs/ recruiting-day-como-06.03. 2020-8809

L’evento di selezione, a cui è possibile partecipare compilando l’apposito form entro il 28 febbraio 2020 sul sito lavoro.lidl.it è a numero chiuso. Tra tutti coloro che si iscriveranno, verranno convocati i candidati più in linea con i profili ricercati, che riceveranno personalmente una mail con le indicazioni dell’orario esatto e del luogo dell’evento. Al termine dell’iter di selezione, i profili ritenuti più in linea con la ricerca saranno assunti direttamente da Lidl con contratto a tempo determinato e concrete prospettive di inserimento a tempo indeterminato in Azienda.