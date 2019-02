Lavoro, Esselunga cerca nuovi dipendenti in provincia di Como: come candidarsi

Esselunga cerca dipendenti. Sono sette le offerte di lavoro nei punti vendita della provincia di Como aperte a febbraio 2019 e in scadenza a fine mese. Vengono proposti sia contratti part-time che full time.

L'azienda cerca due baristi per il "Bar Atlantic", un commesso per la profumeria Esserbella, un allievo nel settore macelleria, un allievo per la carriera direttiva di negozio, una persona per il programma specialisti del "Bar Atlantic" e una per il programma specialisti dei reparti freschi.

Per candidarsi basta andare sul sito www.esselungajob.it nella sezione "Lavora con noi" e scegliere la provincia di Como, dove si possono visualizzare tutte le posizioni aperte e inoltrare la propria candidatura.

"Le persone sono al centro di tutti i nostri piani formativi e di sviluppo. Per questo, progettiamo percorsi che valorizzano impegno, serietà e passione per il proprio lavoro - spiegano dal gruppo -Con oltre 450.000 ore di corsi erogati ogni anno a favore di 23.000 dipendenti, la formazione è una leva fondamentale per sostenere lo sviluppo professionale e personale dei nostri collaboratori e con esso la crescita dell’intera organizzazione. Da lungo tempo ci siamo dotati di una vera e propria scuola di formazione interna, Esselunga Learning Center, per accompagnare le persone nello sviluppo di abilità e competenze attraverso percorsi di formazione teorica e pratica. Tutte le nostre attività si svolgono in poli all’avanguardia, moderni e innovativi, dotati di ambienti e strumentazioni polifunzionali".