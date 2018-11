Autobus Como, Asf cerca 20 nuovi autisti a tempo determinato

Se siete disoccupati e avete la patente D potrebbe essere la vostra occasione per trovare un lavoro, sia pur a tempo determinato. Asf Autolinee ha indetto una selezione per 20 nuovi autisti di autobus.

Quando e come partecipare

ASF Autolinee, la società che gestisce il trasporto pubblico a Como e provincia, ha aperto una selezione pubblica per l’assunzione di 20 autisti con contratto di lavoro a tempo determinato full time. Le domande potranno essere presentate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo ufficio.segreteria@asfautolinee.it entro le ore 8.00 del 20 novembre. L’iscrizione alla selezione dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica attraverso l’invio della candidatura e di tutti i documenti richiesti all’indirizzo ufficio.segreteria@asfautolinee.it. Le candidature per essere valide devono rispettare tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblicato integralmente sul sito dasfautolinee.it, sezione “Società trasparente” – “Lavora con Noi” .

Requisiti

Per partecipare alla selezione bisogna avere una età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 50, godere dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e posizione regolare nei confronti del servizio militare. Sono considerati requisiti specifici il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e il possesso della patente D.