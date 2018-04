Lavoro, Trenord assume 150 nuovi dipendenti: ecco come candidarsi

Prosegue il piano assunzioni di Trenord, azienda che opera nel trasporto pubblico lombardo, nel settore ferroviario.

In aprile entreranno in servizio sui treni Trenord 17 nuovi macchinisti. Altri 19 hanno iniziato in questi giorni l’ultima fase del percorso di formazione, e nelle prossime settimane inizieranno la conduzione. Nel 2018 saranno complessivamente 80 i nuovi macchinisti nell’organico di Trenord.

Inoltre, 80 nuovi capitreno termineranno la formazione entro giugno, ed entro l’estate saranno pronti a salire a bordo di uno dei circa 2.400 convogli Trenord che ogni giorno prestano servizio in Lombardia.

A novembre si sono svolti concorsi per la selezione di 240 nuovi profili: vi hanno partecipato 18mila candidati: le aule di formazione sono in corso dall’inizio del 2018. I percorsi di selezione proseguiranno anche nel 2018 e porteranno in media a 150 nuove assunzioni all’anno per i prossimi anni. Nel 2017 ci sono stati 155 nuovi inserimenti fra macchinisti e capitreno. Negli ultimi tre anni Trenord ha assunto 303 risorse, in prevalenza nuovo personale viaggiante.

E' possibile inviare il curriculum vitae sul sito Trenord a questo link: http://www.trenord.it/it/lavora-con-noi/lavora-con-noi.aspx