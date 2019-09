Chiuso l'ufficio del centro storico, Enerxenia cambia sede

Lunedì 23 settembre apre il nuovo ufficio di Como di Enerxenia, la società di vendita luce e gas del gruppo Acsm Agam.

È in via Einaudi 2, nell’area della sede regionale. Lo sportello, accogliente e funzionale, sarà a disposizione in orario continuato da lunedi al sabato:

- Lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 16.00

- Giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 15.30

- Sabato, dalle 9.00 alle 12.00.