Non solo Como, Laglio, Bellagio e Menaggio: l'Altolago rivendica il suo ruolo da protagonista nel turismo

Parliamoci chiaro, fino a qualche anno fa il turismo sul Lago di Como si concentrava in altolago. Spiagge e campeggi ospitavano (e tuttora ospitano) migliaia di turisti stranieri sopratutto provenienti dal centro e nord Europa. Il turismo nel capoluogo o comunque nella zona da Menaggio in giù era marginale. Certo, anche qui non sono mai mancati alberghi di lusso e sicuramente Villa d'Este è sempre stata centrale nel settore turistico lariano, ma non certo per quel turismo per così dire di massa. Negli ultimi anni, invece, l'onda d'urto del boom turistico nella zona del centro e basso lago non ha smesso mai di propagarsi facendo sentire sempre più, stagione dopo stagione, i suoi effetti positivi. Complici George Clooney, i tanti set cinematografici e le tante altre star (italiane e internazionali) che hanno preso casa, o meglio, villa da Argegno in giù.

Un "grande" lago, da Como a Colico

E così succede che parlando all'estero di Lago di Como l'immaginario collettivo degli stranieri si focalizza su Laglio, Bellagio, Como e Menaggio. Persino gli stessi comaschi spesso si dimenticano che il lago è molto di più della zona bassa del suo ramo occidentale. Persino QuiComo nell'articolo sui luoghi dove noleggiare barche non si è spinto ftroppo a nord. Cosa che ha offerto all'associazione di operatori turistici e di commercianti North Lake Como (che ha riunito in sé le tante associazioni preesistenti da Dongo a Colico compresa) il legittimo pretesto per offrire qualche spunto di riflessione sul ruolo centrale che l'altolago ha per il turismo del Lario e che è ben determinato a rivendicare. Qui di seguito la lettera di North Lake Como a firma della sua coordinatrice Claudia Fumagalli.

La lettera