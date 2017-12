New York Times: "Lago di Como per una nuova generazione di bambini fantastici"

In un lungo articolo sulle sue pagine dedicate ai viaggi, il New York Times è tornato oggi a occuparsi del Lago di Como. Detto che in molti fanno a gara per associarlo con l'ormai miracoloso arrivo di George Clooney a Laglio, una sorta di benefico spettro da cui tutti si abbeverano per darsi lustro - il celebre quotidiano americano si sofferma a raccontare come tutte le più recenti prestigiose strutture del Lago di Como stiano cercando di attirare una clientela sempre più giovane, una nuova generazione di "cool kids" come si legge nel titolo.

Poi una lunga rassegna dei luoghi nobili, a iniziare dal recentissimo Hotel Sereno a Torno, il cui ristorante è guidato da Andrea Berton, famosissimo chef di Milano che vanta nel suo palmares ben cinque stelle Michelin, tra cui una conquistata proprio grazie al suo Berton Al Lago. Poi il giovane chef Davide Caranchini con il suo Materia a Cernobbio, che ha in menù un dolce d'autore dedicato a Bansky, lo Street Food 100 Lire in centro a Como e l'enoteca Cantina Frasca di Delfo Carnevali a Cernobbio.

Il tutto condido dai raccontri lacustri dei "capitani di motoscafi" che fanno su e giù per un Lago di Como in grado di attirare ogni giorno nuove start-up, anche sull'onda mediatica dei molti matrimoni vip che trovano cornice proprio qui. Non a caso l'articolo si conclude ricordando il "sì" dell'amministratore delegato di Spotify Daniel Ek, che ha sposato Sofia Levander a Villa Pliniana. Tra i partecipanti il papà di Facebook Mark Zuckerberg e l'artista hawaiano Bruno Mars, che ha cantato accanto a una cascata che pare abbia affascinato persino ospiti come Leonardo da Vinci. Perchè se il nuovo avanza a misura di hipster, l'antico fascino del Lago di Como non si arrende mai.