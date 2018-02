A Como apre un negozio di cannabis

Hemp House Cannabis: è un nuovo negozio che sta per aprire a Como in via Milano 123. E' forse il primo di questo genere che apre in città. Come promesso dall'insegna, peraltro già posizionata all'ingresso del negozio, all'interno sarà possibile acquistare ogni sorta di prodotto realizzato a base di canapa indiana. Si va dalle bevande agli accessori per abbigliamento. La scritta "smoke" sembra promettere anche qualche prodotto da poter fumare. Ovviamente, visto e considerato che in Italia i canapai dove acquistare la marijuana non sono mai stati legali (la stessa marijuana è considerata sostanza stupefacente illegale) non c'è da aspettarsi di poter comprare "l'erba" come era consentito qualche anno fa in Svizzera.

In effetti, la concentrazione limite di thc (il principio attivo dello "sballo") consentita dalla legge è dello 0,6 per cento. Sotto questa soglia la marijuana è legale. Già da un anno ha prese piede questo tipo di sostanza in virtù del fatto che come aroma è del tutto simile alla marijuana ad alto contenuto di thc, ma ha il vantaggio di non essere illegale.