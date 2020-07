Como, al via l'iniziativa "commercianti vicini": sconti prima dei saldi

Si chiama "Operazione commercianti vicini": è l'iniziativa promossa da Confcommercio Como per rilanciare il commercio dei negozi di vicinato. Sono numerosi gli esercenti che aderiscono all'iniziativa, tutti professionisti che dopo più di 60 giorni di lockdown sono tornati ad animare le vie delle nostre città e che per l’occasione propongono lo “sconto Commerciante Vicino” su una selezione di prodotti.

Dal 4 al 19 luglio è quindi possibile usufruire di sconti speciali in attesa dei saldi posticipati al 1° agosto, ma non solo, come sottolinea lo slogan “occasioni per ripartire”, l’operazione rappresenta l’opportunità di tornare a fare acquisti nei nostri negozi di fiducia e di vivere la vera esperienza di acquisto.

“I giorni di chiusura forzata - ha commentato Giovanni Ciceri, Presidente di Confcommercio Como - hanno danneggiato ulteriormente un settore già messo a dura prova dal cambiamento di acquisto di molti consumatori, con operazione commercianti vicini Confcommercio Como vuole sostenere e rilanciare il commercio locale, valorizzare i negozi di vicinato che ogni giorno contribuiscono a rendere vive le nostre città e che oggi sono pronti a ripartire con lo spirito giusto".

L’operazione sarà attiva dal 4 al 19 luglio, per conoscere tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa sul sito Confcommerciocomo.it sarà pubblicata la mappatura di tutti i negozi aderenti nella giornata di venerdì, inoltre i “Commercianti Vicini” saranno riconoscibili dalla locandina ufficiale esposta in vetrina.