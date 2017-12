Natale, Vasco Rossi in vetta alla Top 10 dei dischi più venduti a Como

Almeno a Natale anche il mercato discografico può contare su una bella boccata d'ossigeno. I dischi, così come i libri, sono infatti uno dei regali più gettonati per finire sotto l'albero. Ma quali sono gli artisti più caldi del momento a Como? Le sorprese, così come nel resto della penisola, sono davvero poche. I nomi sono un po' sempre gli stessi, soprattutto se si misurano le vendite, come in questo caso, degli album fisici e non dei singoli in formato digitale.

Veniamo dunque alla top ten: immancabile al primo posto Vasco Rossi con il suo live dei record Modena Park, testimonianza di una carriera che, piaccia o meno, non ha eguali nel nostro Paese. Al secondo posto, dopo la cura americana del produttore Rick Rubin, ecco Jovanotti con il suo lanciatissimo Oh, Vita, mentre a chiudere il podio ci pensano gli immortali Mina & Celentano, ulteriore segnale che in Italia la musica fa davvero fatica a rinnovarsi.

Ne sono testimonianza anche gli irlandesi U2, al quarto posto con uno dei dischi più brutti della loro carriera: Songs of Experience. Al quinto posto Riki - le novità arrivano ahimè quasi eslusivamente dai talent, in questo caso da Amici della De Filippi - con Mania e la sua vocina che nuota nella solita salsa melensa del pop melodico. Tra le "vecchie glorie" troviamo poi Cesare Cremonini con Possibili scenari (più che un titolo una minaccia) e i Negramaro con Amore che torni, rispettivamente al sesto e settimo posto della classifica.

Poteva poi mancare Cristina D'Avena, a testimoniare che musicalmente non cresceremo mai? Certo che no. Il suo Duets - Tutti cantano Cristina (tutti quelli di X Factor, sarebbe meglio precisare) è infatti all'ottavo posto tra i dischi più venduti del mese di dicembre. A chiudere la Top Ten natalizia ci pensano infine il fenomeno Ed Sheeran con il suo Atlantic, a confermare il successo oceanico dell'anglosassone, e il rapper Coez con Faccio un casino.