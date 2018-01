Divieto di sosta, le multe a Como nel weekend dell’Epifania

Raffica di multe per gli automobilisti comaschi anche nel weeekend dell'Epifania 2018.

Tra sabato 6 e domenica 7 gennaio la polizia locale ha elevato complessivamente 123 contravvenzioni per divieto di sosta: 56 sabato e 67 domenica.

Un'auto è stata rimossa il giorno della Befana perchè parcheggiata davanti a un passo carraio in via Barelli.

Complessivamente sono stati impegnati nell'ultimo finesettimana del periodo natalizio 38 agenti.

Un numero di multe non certo irrisorio anche se nulla in confronto con quelle staccate nei quattro giorni del ponte di Natale: dal 23 al 26 dicembre 2017 le sanzioni erano state oltre 400.