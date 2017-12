Divieto di sosta, pioggia di multe a Como nel ponte di Natale

Pioggia di multe per divieto di sosta a Como nel ponte di Natale. Dal 23 al 26 dicembre 2017 in totale la polizia locale ha elevato 417 sanzioni ad auto parcheggiate in sosta vietata.

Il record sabato 23 dicembre con 142 multe, complice forse la corsa al regalo dell'ultimo minuto.

Nel dettaglio, oltre alle 142 sanzioni di sabato, il giorno della vigilia sono state comminate 41 multe, 110 il giorno di Natale e 124 a Santo Stefano.

Nessun'auto è stata parcheggiata sulle aiuole, mentre due mezzi sono stati rimossi sabato 23 dicembre perchè parcheggiati in area mercato (viale Cattaneo e viale Varese).

Ampio lo spiegamento di agenti in campo: 63 gli uomini in servizio complessivamente nei quattro giorni, di cui 19 sabato, 15 domenica, 11 lunedì e 18 martedì.

Il "record" precedente di sanzioni risale al weekend dell'Immacolata quando erano staccate 444 contravvenzioni per divieto di sosta: tra i multati anche un "Babbo Natale"che viaggiava in sella allo scooter senza patente e senza assicurazione del suo ciclomotore.