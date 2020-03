Agromercato di Limbiate, arrivano i prodotti made in Lario: "Gli agricoltori ci mettono la faccia"

Miele, frutta, formaggi, salumi, carne di coniglio, agrumi e, da questa settimana, anche i prodotti made in Lario, il riso e la pasta fresca: l’AgriMercato del venerdì a Limbiate (ogni settimana in piazza 5 Giornate, dalle 8 alle 12) cresce e non si ferma, proseguendo regolarmente la propria attività anche in questi giorni. E dal prossimo venerdì saranno reperibili anche i prodotti made in Lario.

Commenta Francesca Biffi, presidente dell’Associazione AgriMercato di Campagna Amica Como-Lecco, che organizza e coordina anche l’appuntamento di Limbiate. «La qualità e l’origine delle produzioni made in Lario disponibili nei nostri farmer’s market sono garantiti dagli stessi agricoltori che ovviamente “ci mettono la faccia” e creano un rapporto di fiducia con la loro clientela rispettando regole fondamentali come la presenza di produzione propria e la disponibilità a fornire al consumatore tutte le informazioni utili su ciò che mette in vendita».

Regolari (per ora) anche gli appuntamenti con i Mercati di Campagna Amica dell’Alta Brianza e delle due province di Como e Lecco: sono settimanali (con orario dalle 8 alle 12) gli appuntamenti di Cantù (piazza Garibaldi, martedì), Erba (via Carroccio, venerdì), Giussano (via De Gasperi, giovedì), Mariano Comense (parcheggio Porta Spinola, sabato), Meda (piazza Cavour, mercoledì): a Lecco l’appuntamento è mensile (una domenica al mese in piazza Garibaldi, dalle 8 alle 18), a Mandello il farmer’s market firmato Campagna Amica si tiene alla seconda domenica del mese (dalle 8 alle 12 in piazza Leonardo Da Vinci), e a Porlezza ogni prima domenica (dalle 8 alle 18 sul lungolago Matteotti).