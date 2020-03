Mercato Coperto di Como: 17 commercianti portano la spesa a casa

Per far fronte all’emergenza, molti operatori del Mercato Coperto di Como hanno deciso di mettersi a disposizione dei clienti al 100%, ecco allora la scelta di 17 commercianti di effettuare consegne a domicilio. Qui di seguito l’elenco con i numeri di telefono da contattare per ordinare la spesa e avere tutte le informazioni:

CAFFE' OSCAR PANE DOLCIUMI 328.7637135

CHESSARI PRIMIZIE DI SICILIA 388.4896740

CIVATI SALUMI E FORMAGGI 339.417417

DAVIDE BRAMBILLA SALUMI E FORMAGGI 348.7240831

F.LLI MARELLI PRIMIZIE FRUTTA E VERDURA 031.260660

FABIANA CANTALUPPI FRUTTA E VERDURA 338.6412617

FRANCO BRIDAROLI FRUTA E VERDURA 327.0856279

GIORGIO ANZANI FRUTTA E VERDURA 347.0379776

IL RAGAZZO DEL FORMAGGIO 340.6827298

LA BOTTEGA DELLE CARNI MACELLERIA 031.268416

LA COCCINELLA FRUTTA E VERDURA 349.063123

LA VIA DEL SALE SALUMI E FORMAGGI DROGHERIA 347.0177853

LE PERLE DELLA CAMPANIA - IL SUD A TAVOLA 393.9909714

LUCA BELOTTI SAS FRUTTA E VERDURA 393.9309983

MACELLERIA EQUINA 345.5362856

MACELLERIA MEDITERRANEA DI NAPOLITANO 031.268234

SAPORI MEDITERRANEI 329.2764511