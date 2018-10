Mercato coperto di Como, 1.127 cartoline raccolte da Confesercenti per chiedere la riqualificazione

Sono 1.127 le cartoline sottoscritte dai comaschi per la campagna di Confesercenti "Una cartolina per il Mercato coperto di Como", in cui vengono chiesti 6 punti precisi di intervento.

La consegna al sindaco di Como Mario Landriscina è fissata per lunedì 15 ottobre 2018 alle 20 a Palazzo Cernezzi, prima del Consiglio comunale. Sarà il presidente di Confesercenti Claudio Casartelli a consegnare le cartoline al primo cittadino, all'assessore al Commercio Marco Butti e all'assessore all'Edilizia pubblica Vincenzo Bella.

La raccolta principale delle cartoline è avvenuta in sole tre mattinate, organizzando un banchetto al Mercato coperto: l'alta affluenza di sottoscrittori secondo Confesercenti è il segno che molti comaschi considerano il Mercato un patrimonio della città e desiderano che venga messo in condizioni di pareggiare l'offerta di comodità della grande distribuzione (aria condizionata e parcheggi su tutti).

Gli interventi richiesti

Questo il testo della cartolina e gli interventi richiesti: "Caro Signor Sindaco, siamo affezionati al nostro caro Mercato Coperto: lo consideriamo un patrimonio della città. Da anni il Mercato necessita di interventi non più rinviabili. Le chiedo cortesemente di avviare una campagna di valorizzazione e ristrutturazione partendo da: 1) Imbiancatura dei padiglioni 2) Bonifica piccioni 3) Ingressi automatizzati 4) Piano giornaliero di pulizia generale 5) Ristrutturazione e pulizia bagni 6) Affidamento in gestione del mercato ad un consorzio di operatori".